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Bir yılda bin 446 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 29 bin 766 şüpheliden, bin 446’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yılda gerçekleşen şok uygulamalarda ise 983 adet silah ele geçirildi.

SAKARYA 03.01.2022, 13:21 03.01.2022, 13:32
Bir yılda bin 446 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 29 bin 766 şüpheliden, bin 446’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yılda gerçekleşen şok uygulamalarda ise 983 adet silah ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir yılda sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı. Polis ekiplerince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla yakalanan 29 bin 776 şüpheliden bin 446’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin bir yıl içerisinde yaptığı sok uygulamalarda ise 503 adet ruhsatsız tabanca, 273 adet ruhsatsız tüfek, 207 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 18 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 147 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında 94 kişiye fuhuştan işlem yapılırken konuyla alakalı 29 ikamet mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde kayıp olarak aranan 204 çocuk bulunarak ailelerine teslim edilirken düzensiz göçmenle mücadelede ise farklı uyruklarda 316 kişi sınır dışı edildi.

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