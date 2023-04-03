Bir mahalle daha kesintisiz içme suyu ile buluşturuluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında tarımsal faaliyetlerin artmasıyla birlikte içme suyu sorunu yaşayan Geyve ilçesi Sütalan Mahallesi’ni bin metrelik yeni hat sayesinde kesintisiz içme suyu ile buluşturacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesi Sütalan Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalar ile bölgeyi kesintisiz içme suyu ile buluşturacak. Yaz aylarında tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde devam etmesi ve bölge nüfusunun artması ile birlikte yetersiz gelen içme suyu hatlarının sorunu, bin metrelik yeni hat sayesinde çözüme kavuşacak. Yapımı devam eden ve büyük bir kısmı tamamlanan yeni hat ile birlikte Sütalan Mahallesi sakinleri uzun yıllar boyunca kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşabilecek.