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Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması

Almanya’da yaşayan ve pandemi dolayısı ile Türkiye’ye gelemeyen Arzu Yetim Teker, Sakarya’da ikamet eden annesini unutmadı. Annesine gönderttiği çiçek ve pasta ile mutluluğuna sebep oldu.

SAKARYA 09.05.2021, 18:32
Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması

Almanya’da yaşayan ve pandemi dolayısı ile Türkiye’ye gelemeyen Arzu Yetim Teker, Sakarya’da ikamet eden annesini unutmadı. Annesine gönderttiği çiçek ve pasta ile mutluluğuna sebep oldu.

Almanya’da yaşayan Arzu Yetim Teker, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ikamet eden annesinin ‘Anneler Günü’nü kutlayabilmek için kilometreleri hiçe saydı. Pandemi dolayısı ile ülkeye gelemeyen Teker, Kocaali ilçesinde yaşayan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Arzu Yetim Teker, annesi Emine Yetim’in ‘Anneler Günü’nü kutlayarak, yüzünü güldürebilmek adına arkadaşı aracılığıyla çiçek ve pasta göndertti. Binlerce kilometrelerin engel olamadığı anneler günü kutlamasında yapılan sürpriz karşısında duygulanan anne Emine Yetim, mutluluğunu dile getirdi.
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