Bin 800 doğasever sonbaharda keşfe çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’ çerçevesinde 8 hafta süren etkinliğine toplam bin 800 doğasever katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Melekşe Oruç, Akçay Barajı Parkuru ile sona erdi.15 kilometre uzunluğundaki parkurda doğaseverler, doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak keyifli bir pazar gününü geride bıraktı. 8 hafta boyunca şehrin birbirinden farklı eşsiz güzelliklerinin keşfedildiği “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerine” toplam bin 800 doğasever katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürüyüşlere ilgi gösteren tüm doğaseverlere teşekkür edildi.