Bin 300 metre uzunluğa sahip cadde sil baştan yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin önemli ulaşım arterlerinden olan İbrahim Kangal Caddesi’ni yeniledi. Şirinevler Mahalle Muhtarı Talat Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Altyapısı yenilenen caddemiz asfalt işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni bir yüze kavuştu. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin kilit ulaşım arterlerinden olan İbrahim Kangal Caddesi’ni yeni yüzüne kavuşturdu. Ulaşım altyapısını güçlendiren, modern yollar ile konforlu ulaşım için gündüz gece mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya cadde ve güzergahları sil baştan yeniliyor. SASKİ marifetiyle kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu altyapısı yenilenen İbrahim Kangal Caddesi, asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte yeni yüzüne kavuştu. Bin 300 metre uzunluğa sahip güzergahta yaklaşık 4 bin ton asfalt kullanılırken, Şirinevler Mahalle Muhtarı Talat Özcan, çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve mesai harcayan tüm ekiplere teşekkür etti.

İbrahim Kangal Caddesi’nin gerek mahalleleri gerekse şehir ulaşımı için çok önemli olduğunu ifade eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Talat Özcan, yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti paylaştı. Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Altyapısı yenilenen İbrahim Kangal Caddesi asfalt işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni bir yüze kavuştu. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.