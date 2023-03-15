Bilim ve Teknoloji Haftasında Milli araçlar robotikle buluştu

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye’nin savunma sanayisi için kendi ürettiği milli araçların robotlarını oluşturup kodlayarak, Bilim ve Teknoloji Haftasını kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Gelişim Merkezlerinde eğitimler 20 ayrı branşta başarılı eğitim kadrosuyla devam ediyor. SGM’lerde, yarıyıl tatili sonrası eğitimlere ve etkinlikler kaldığı yerden sürüyor. Bu çerçevede her yıl kutlanan ‘Bilim ve Teknoloji Haftası’ SGM’de de etkinliklerle kutlandı. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde Robotik Kodlama sınıfında eğitim gören öğrenciler, Türkiye’nin savunma sanayisi için kendi ürettiği Atak helikopter, Altay tankı ve Fatih sondaj gemisinin robotlarını oluşturup kodlamasını yaptı.

Bu atölye çerçevesinde zihinsel gelişim açısından çocukların mantıksal düşüncelerini geliştirip, yaptıkları işlem sonuçlarını analiz edip algoritmik şemalar üzerinden doğru işlemler yapmalarına katkı sağlandı.