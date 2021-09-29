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Beton yol çalışmaları Kocaali’de devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal yol ağlarında hayata geçirilen beton yol çalışmaları Kocaali’de devam ediyor.

SAKARYA 29.09.2021, 19:47
Beton yol çalışmaları Kocaali’de devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal yol ağlarında hayata geçirilen beton yol çalışmaları Kocaali’de devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kuzey ucu Kocaali’de gerçekleştirilen beton yol çalışmaları devam ediyor. Karasu ve Kocaali ilçelerini kapsayan yaklaşık 46 kilometre uzunluğa ulaşacak beton yol çalışmalarının 12 kilometrelik kısmı tamamlanırken, ekiplerin yoğun çalışmaları bölgede devam ediyor. Kocaali’ye bağlı Yalpankaya ve Küplük mahallelerinde imalatlar tamamlanırken, Yanıksayvant Mahallesinde de sona gelindi.

Konuyla ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Karasu ve Kocaali ilçelerimizi kapsayan 46 kilometrelik çalışmamızı program dahilinde sürdürüyoruz. Kocaali’de Yalpankaya ve Küplük mahallelerini tamamladık. Yanıksayvant’ta da sona geldik. Tamamlanan 12 kilometrelik kısımda toplamda 9 bin 500 metreküp beton imalatı gerçekleştirdik. Kırsal yol ağlarında alternatif üreten, yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve uzum ömürlü olan beton yol uygulamamız bölgede tamamlandığında hemşerilerimiz konforlu ve rahat ulaşım imkanına kavuşacak” ifadeleri yer aldı.

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