Belediye Personeli afet farkındalık eğitimi aldı

Serdivan Belediyesi personeline yönelik 2021 ‘Afet Eğitim Yılı’ kapsamında Afet Eğitim Seferberliği Haftası sebebiyle Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından ‘Birey ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Serdivan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri tarafından verildi. Farklı birimlerden katılım gösteren personele deprem başta olmak üzere doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile davranış biçimleri anlatıldı.

Eğitim programının ilk kısmında AFAD görevleri, Afet Farkındalık Eğitimi, AFAD Gönüllülük Sistemi ve Türkiye Afet Müdahale Planı’nı anlattı. Eğitimde, deprem, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlar ve endüstriyel kazalar gibi acil durumların öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekildi. Serdivan Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve Mobil Afet Aplikasyonu’nun ne kadar önemli ve hayati bir uygulama olduğuna değinen AFAD görevlileri, Serdivan Belediyesi’ne hassasiyetleri için teşekkür etti.

‘Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler’ ve ‘Deprem Sonrası İlk 6 Saatte Yapılacaklar’ konularının üzerinde durulduğu eğitimde afet ve acil durum çantasının olası afet durumu öncesinde hazırlanmasının önemine değinildi. Afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ilk yardım, kurtarma teknikleri, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler, sığınaklar ve ikaz alarm gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim, sivil savunma ve servisleri konusu ile tamamlandı.