Son Dakika
Belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SAKARYA 05.01.2023, 17:31
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yazlık Orta Mahalle’de şehir içi taşımacılık yapan 54 BJ 094 plakalı belediye otobüsü, duraktan hareket edeceği esnada motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Günün Anketi Tümü