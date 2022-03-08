2019 yılında ‘Topraktan Çatala’ sloganı ile steakhouse sektörüne giren Baytar Steakhouse, özel günleri unutmuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde restorana gelen kadınlara indirim yapan restoran sahibi Enes Baytar, “Restoranımıza gelen misafirlerimizi, özellikle bu önemli günde de kadınlarımızı özel hissettirmek için her zaman elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

40 yılı aşkındır besicilik yapan İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan ve iki kez ‘Sakarya’nın En İyi Steakhouse Firması’ ödülünü alan Baytar Steakhouse 8 Mart’ta kadınları unutmadı. Daha öncelerinde yapmış olduğu etkinlikler ile dikkatleri üzerine çeken restoran sahibi Enes Baytar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için harekete geçti. Kadın istihdamına da önem veren, Serdivan ve Ferizli ilçelerinde bulunan işletmelerinde toplam 12 kadın çalıştıran Baytar, bugüne özel restoranlarına giden kadın misafirlerine indirim yaparak günlerini kutladı.

Restoran sahibi Enes Baytar, “Daha öncesinde 14 Şubat’ta yaptığımız kalp şeklinde hamburgerler ile çiftlerimizin kalplerine dokunmuştuk. Özel günleri unutmayarak restoranımıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz. Bu önemli günde de bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Kadınlarımızı özel hissettirebilmek için sadece bugün değil her gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, restoranımıza gelen kadınlarımıza indirim uyguladık” ifadelerine yer verdi.