Başkan Yüce’den Bakan Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yüce, Sakarya’da tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaları anlatarak Bakan Kirişçi’ye kent için gelecek planlarını anlattı. Üreten, üretene destek olan, tarımsal kalkınma için çalışarak kazanan şehir olmak istediklerini ifade eden Başkan Yüce, başarı dileklerini ilettiği Bakan Kirişçi ile kurumdan alınacak destek hakkında istişarelerde bulundu.

Tarım projelerine yenilerini ekleyeceklerini söyleyen Yüce, "Üreten bir Sakarya’yı inşa ediyoruz. Eğer üretmezsek kazanamayacağımızı biliyoruz. Dünyanın en verimli, mümbit topraklarını bizlere nasip olmuş, en iyi şekilde kullanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Tüm bu projelere yenilerini ekleyeceğiz, tarımsal kalkınmada sembol şehir olmak için gündüz-gece demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada bizlere desteğini esirgemeyen bakanlık yetkililerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Göreve başlayan bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bakanımıza Sakarya’yı, bu şehirde tarım alanında attığımız tüm adımları anlattık. Bu esnada Tarımsal Üretim Genel Müdürümüz Mehmet Hasdemir’le de istişarelerimiz oldu. İnşallah sayın bakanımızla birlikte daha güzel işler yapmak nasip olur" diye konuştu.