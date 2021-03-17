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Başkan Yüce: “Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz”

Kocaali’de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla inşa edilen yeni gasilhanenin açılış töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gasilhane içerisinde taziye salonu, cenaze yıkama odaları ve 4 adet morg bulunmakta. 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan gasilhane ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

SAKARYA 17.03.2021, 17:36
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Başkan Yüce: “Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz”

Kocaali’de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla inşa edilen yeni gasilhanenin açılış töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gasilhane içerisinde taziye salonu, cenaze yıkama odaları ve 4 adet morg bulunmakta. 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan gasilhane ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali’de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla birlikte inşa edilen yeni gasilhanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Akyüz, Karasu ve Kocaali muhtarları ile büyükşehir bürokratları da katıldı. Programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye Kocaali’ye yapılan ve her biri birbirinden değerli olan hizmetler için teşekkür etti. Açılışın ardından gasilhaneyi ziyaret eden Başkan Yüce, diğer ilçelere örnek olacak gasilhanenin Kocaali’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cenazelerde tüm sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’nde

Cenazelerde tüm sorumluluğu üstlendiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Ölüm tabi ki bir hak. Ama ölümden sonra yapılan işlemlerin hepsi ayrı ayrı bir uğraş. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımın cenazelerindeki tüm eksikliğini gideriyor ve sorumluluğu tamamen üstümüze alıyoruz. Merhum yakınlarına sadece taziyeleri kabul etmek kalıyor. Ekiplerimiz merhumun tüm işlemlerini sırasıyla yaptıktan sonra defin işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu işlemleri cenaze sahiplerinden bir kuruş bile talep etmeden tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanında olarak onların tüm cenaze işlemleri ile biz ilgileniyoruz. Biliyorsunuz kısa bir zaman önce Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nü kurduk. Cenaze ve mezarlık işlerine verdiğimiz önemi buradan da anlayabilirsiniz. Bunlar bizim için çok hassas konular. İnşallah şuanda sekiz olan gasilhane sayımızı arttıracağız. Çalışmalarımızda burada açılışını gerçekleştirdiğimiz gasilhanemizi örnek alacağız. Aynı zamanda mezarlıklar içinde çok önemli olan projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylelikle mezarlıkları birer botanik bahçe haline getireceğiz” dedi.

24 saat kesintisiz hizmet verecek

Gasilhanenin inşa edilmesinde desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yüce, Bugün burada Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızla iş birliği halinde ahir ömrümüzün en güzel anını geçirmek adına bir müesseseyi birlikte açmak için bir araya geldik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gasilhane içerisinde taziye salonu, cenaze yıkama odaları ve 4 adet morg bulunmakta. Yeni inşa edilen gasilhane ile birlikte Kocaali ilçemizde cenaze hizmetleri daha kolay ve eksiksiz olacaktır. 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan gasilhane ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Nasıl ki bir şehir için yol, kaldırım önemli ise cenaze işleri de çok önemlidir. Bu konuya verdiğimiz önemi yaptığımız hizmetlerden de anlayabilirsiniz. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.
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