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Başkan Yüce talimat verdi, ihtiyaç sahipleri için yüzde 50 artış yapıldı

Sosyal belediyecilik alanında önemli işlere imza atan Büyükşehir, geçimlerine destek olduğu ve ihtiyaçlarını karşıladığı vatandaşların refahı için yeni bir karar aldı. Market ve diğer alışverişlerin karşılanması için tanımlanan ‘sosyal kartlarda’ yüzde 40 ile 50 arasında artış yapıldı. Yüce, “Hep daha fazlasının olması için çalışıyoruz. Her bir ihtiyaç sahibine ulaşmak için sahadayız. Yanında olmamızı isteyen tüm vatandaşlarımız için kapımız ve telefonlarımız açıktır” dedi.

SAKARYA 25.05.2022, 12:39
Başkan Yüce talimat verdi, ihtiyaç sahipleri için yüzde 50 artış yapıldı

Sosyal belediyecilik alanında önemli işlere imza atan Büyükşehir, geçimlerine destek olduğu ve ihtiyaçlarını karşıladığı vatandaşların refahı için yeni bir karar aldı. Market ve diğer alışverişlerin karşılanması için tanımlanan ‘sosyal kartlarda’ yüzde 40 ile 50 arasında artış yapıldı. Yüce, “Hep daha fazlasının olması için çalışıyoruz. Her bir ihtiyaç sahibine ulaşmak için sahadayız. Yanında olmamızı isteyen tüm vatandaşlarımız için kapımız ve telefonlarımız açıktır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği projeler ve yürüttüğü uygulamalarla vatandaşın teveccühünü kazandı. Her gün onlarca eve sıcak aş ulaştıran, Aşevi’nde dileyenleri misafir eden, YADEM ile yaşlıların elinden tutan, sosyal mağaza ve sosyal marketle hafta içi her gün hizmet veren Büyükşehir, her bir ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Son yıllarda özellikle en çok takdir gören uygulama ise ‘sosyal kart’ uygulaması oldu.

Sosyal Hizmetler Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belgeyle tespit edilen vatandaşlara verilen sosyal kartlar sayesinde yüzlerce aile market alışverişini ücretsiz yapıyor. İhtiyaç kartına belediye tarafından her ayın belirli gününde ihtiyaçların karşılanmasına yetecek şekilde belirlenen miktarda para yatıyor. Vatandaşlar ise bu kartı tüm market ve alışveriş noktalarında kullanıyor. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatı ile son olarak bu kartlara yatırılan ücretlerde ciddi bir iyileştirmeye gidildi. Bu karara göre ihtiyaç sahipleri arasında kriterlere ve duruma göre ayrılanların aldığı ücretlere yüzde 40 ile yüzde 50 arasında artış uygulandı.

Başkan Ekrem Yüce, ihtiyaç sahibi olan vatandaşları çok iyi anladıklarını ve hayat standartlarını en iyi noktada tutabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Şehrimiz genelinde bize ihtiyaç duyan, yardıma muhtaç olan her bir vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda ciddi bir hassasiyet ortaya koyuyoruz. Saha ekiplerimize en önemli talimatımız bu yönde oldu. Her bir vatandaşımıza ulaşılsın istiyoruz. Bu şehirde yaşayan 1 milyon insanın tamamı, her öğün sofrasına sıcak bir aş koyabilmeli. Kenti yönetenler olarak en minimum düzeyde bunu sağlamamız gerekiyor. Tabii biz yaptığımız uygulamalarla daha fazlasına yöneldik hamdolsun” dedi.

Sıcak aş, erzak ve kıyafet ile diğer birçok alanda vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Yüce, “Kıyafet ihtiyacı olana kıyafet, gıda ihtiyacı olana marketimizden erzak veriyoruz. Her gün Aşevimizde sofralar kuruyor, yüzlerce vatandaşımızın kapısına kadar sabah-akşam sıcak yemek ulaştırıyoruz. Görevde kaldığımız süre boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizde refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. İnsanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için onlara sahip çıkmaya, üretmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz. Bizlere ihtiyacı olan her bir hemşerimize kapımız sonuna kadar açık, ALO153 hattımız her an hizmettedir” diye konuştu.

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