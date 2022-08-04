Başkan Yüce talimat verdi, Damlık ve Değirmencik’te sorun çözüldü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlam altyapı ağını buluşturduğu bölgeleri güvenli ve estetik üstyapı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede altyapı hatları tamamlanan Ferizli Damlık ve Değirmencik mahalleleri 770 metre uzunluğunda yeni asfalt ile buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı projelerinin yanı sıra altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede altyapı hatları yenilenen Ferizli Damlık ve Değirmencik mahalleleri toplam uzunluğu 770 metre olan asfalt çalışmaları sayesinde yeni görünümüne kavuşacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sağlam altyapı ile buluşan mahalleler estetik üstyapıyla buluşacak.

Uzun yıllardır beklediği çalışmaların Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarının ardından anında hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Damlık Mahalle Muhtarı Mehmet Karadeniz, “Mahallemizin altyapısının uzun zamandır yenilenmeye ihtiyacı vardı. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına anında başlanması bizleri hem şaşırttı hem de çok sevindirdi. Mahallemiz altyapısı ve yenilenen üstyapısıyla Sakaryamıza yakışır bir hale geldi. Bizlerin taleplerine anında cevap veren ve çalışmaları yoğun bir şekilde başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.