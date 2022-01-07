banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Başkan Yüce sosyal denge sözleşmesine imzayı attı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kurumda çalışan memurların şartlarında iyileştirmeyi içeren sözleşmeyi imzaladı. Yüce, “Hükümetimizin sağladığı yüzde 30,5’lik zammın dışında sosyal denge tazminatında her unvana yüzde 5’lik bir iyileştirmeyi sağladık. Ekonomik baskıları bir nebze olsun azaltabilmeyi ve motivasyonları artırmayı hedefliyoruz” dedi.

SAKARYA 07.01.2022, 09:58
Başkan Yüce sosyal denge sözleşmesine imzayı attı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kurumda çalışan memurların şartlarında iyileştirmeyi içeren sözleşmeyi imzaladı. Yüce, “Hükümetimizin sağladığı yüzde 30,5’lik zammın dışında sosyal denge tazminatında her unvana yüzde 5’lik bir iyileştirmeyi sağladık. Ekonomik baskıları bir nebze olsun azaltabilmeyi ve motivasyonları artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ memurları için sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’nun imzaladığı sözleşme törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mahmut Balta, SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hakan Bekar, Bem-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali ve çalışanlar katıldı. Yüce ve sendika yetkilileri, Büyükşehir ve SASKİ’de çalışan memurların 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sözleşme kapsamında belediye çalışanı memurlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30,5’lik zammın yanında yüzde 5’lik bir ek iyileştirme hakkı sunulmuş oldu.

Motivasyonu artırmayı hedefliyoruz

Yapılan sözleşmeyle ilgili detayları anlatan Başkan Yüce, çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları azaltabilmek için adım attıklarını ifade ederek, “Hepinizin bildiği gibi tüm dünyada finansal dalgalanmalar yaşanıyor. Bu dalgalanma ve değer kaybının yaşanmasında tüm dünyada yaşanan finansal dalgalanmalar kadar; ülkemizde küresel faiz lobilerine karşı mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı cephe alanların da etkisi var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm çalışan kesimlere ekonomik olarak rahatlık sağlayabilecek bir zam oranı açıkladı. Memurlarımızın gelirlerinin korunması için toplamda yüzde 30.5 oranında bir zam oranı gerçekleşti. Mevcut ekonomik koşullarda çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları bir nebze olsun azaltabilmeyi ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yüzde 5’lik bir ek iyileştirme için adım attık

Yüce, sözleşme kapsamında memurlara verilen yüzde 30,5’lik zammın dışında yüzde 5’lik bir iyileştirme yapıldığını belirterek, “Burada belirtmemiz gereken bir husus daha var. Ülkemizde yaşanan finansal dalgalanmalar kişileri etkilediği gibi kurumları da etkiliyor. Belediyemizin bütçe ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak ve bütçemizi zorlayarak, 2022 ve 2023 yıllarında tüm unvanları kapsayacak şekilde sosyal denge tazminatında bir iyileştirmeye gidiyoruz. Bu kapsamda hükümetimiz tarafından memurlara verilen yüzde 30,5’lik zammın dışında, bugün imzalayacağımız sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatında her unvana yüzde 5’lik bir iyileştirmeye yapılmasını sağlayacağız. Bem-Bir-Sen ve kurumumuz arasında imzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun

Törende konuşan Bem-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, “2022-2023 yılını kapsayan sosyal denge sözleşmemizi imzalayacağız. 2 yıllık bir sözleşme olacak. Memurlarımızın ciddi bir kazanımı söz konusu olacağını biliyoruz. Sadece ücret sendikacılığı değil, akademik sendikacılığın da başlangıcını yapıyoruz. Sosyal denge sözleşmemizin Büyükşehir ve SASKİ çalışanlarımıza, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Bu memurlar için en büyük kazanımdır

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise, “Bugün güzel bir gün. Bu dönem yüzde 120 oranında iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde sosyal denge sözleşmeleri yapılıyor. Sosyal denge sözleşmesi memurlar için en kıymetli kazanımdır. İmzalayacağımız sözleşme için Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8