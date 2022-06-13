Başkan Yüce: “Şehrin eğitim geleceğine yeni bir imam hatip lisesi kazandırıyoruz”

Geyve İmam Hatip Okulları ve Mezunları Derneği’nin düzenlediği buluşmada konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimize geleneksel ve modern mimarinin izlerini taşıyacak yeni bir imam hatip lisesi kazandırıyoruz. Çalışmalarımızda epey bir yol kat ettik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve İmam Hatip Okulları ve Mezunları Derneği’nin düzenlediği mezunlar günü programına katıldı. Geyve Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin ev sahipliği yaptığı buluşmada Başkan Yüce’nin yanı sıra Geyve Kaymakamı Murat Güven, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, MEB Eğitim Politikaları Dairesi Başkanı Oğuzhan Özkan, SİMDER Başkanı Yahya Bakır, GİMDER Başkanı Mehmet Çakır, mezunlar ve davetliler yer aldı.

Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Başkan Yüce, “Tarihin bize öğrettiği bir şey var. En iyi yönetim sistemine, en güçlü ekonomiye sahip olun. Bunların yanında bir medeniyet, tarihi ve kültürel değerlerini, manevi enerjisini yitirmişse hiçbir yatırım, tüzük veya kural o milleti kurtaramaz. İnancımıza, kültürümüze ve örfümüze sahip çıkmamız gerekir. Fikirlerin çatışmasından hakikat doğar. Bulutlar çarpışır yıldırım çıkar. Fikirler de bunun gibidir. Biz fikirlerin çatışmasından yanayız. Tabii ki saygı çerçevesinde olacak. Yeniçağın gençleri farklı, teknolojiyle donatıldılar. Çok becerikliler, çağımızın avantajlarını kullanıyorlar. Onların önünü açmakla, motive etmekle mükellefiz. Geleceğin kahramanları şimdinin gençleri olacak” dedi.

Şehre geleneksel ve modern mimarinin izlerini taşıyacak yeni bir imam hatip lisesi kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yüce, çalışmaların iyi bir noktaya ulaştığını belirterek, emeği geçen herkesle teşekkürlerini paylaştı. Yüce, “Başarı emek, emek ise sevgi ister. Başarı daha fazla enerji vermeli insana. İnşallah İmam Hatip çatısı altında öğrendiğimiz iyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük ve samimiyet ile ülkemize ve milletimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İmam Hatip okullarının kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının artmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.