Başkan Yüce: “Sakaryaspor bu yıl şampiyon olacak”

Sakaryaspor’un Sivas Belediyespor’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Ekrem Yüce, “Taraftarlarımızın muhteşem desteği, sporcularımızın başarılı performansıyla 3 puanı aldık ve ligin ilk yarısını namağlup tamamladık. İnşallah bu yıl şampiyonluk Sakaryasporumuzun olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’un Sivas Belediyespor’u 4-2’yle mağlup ettiği karşılaşmayı tribünde takip etti. Maç öncesi takıma başarılar dileyen Başkan Ekrem Yüce, galibiyetin sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Ligin ilk yarısını namağlup bir şekilde tamamlayan Sakaryaspor, Sivas temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle puanını 45’e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Başkan Ekrem Yüce, namağlup bir şekilde ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sakaryaspor camiasını tebrik ederek, “Bugün taraftarımızın muhteşem desteği, sporcularımızın başarılı performansıyla sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. Ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan takımımızı kutluyorum. İnşallah bu yıl şampiyonluk Sakaryasporumuzun olacak” dedi.