Başkan Yüce: “Sakarya’nın geleceği için her alanda yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yatırımları değerlendirdi. Başkan Yüce, “Altyapıdan üstyapıya, yeni yaşam alanlarından sosyal çalışmalara, çevreden enerjiye, tarımdan turizme, ulaşımdan spora ve eğitime kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u konuk etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Ziya Cevherli ve Bedrullah Erçin de hazır bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile Başkan Yüce, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını değerlendirdi.

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın tamamına yayılan bir anlayışla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Altyapıdan üstyapıya, yeni yaşam alanlarından sosyal çalışmalara, çevreden enerjiye, tarımdan turizme, ulaşımdan eğitime kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyoruz. Hamdolsun gerek açılışlar gerek tanıtım programları gerekse yeni projelerle hemşerilerimiz ve şehrimiz için gayretle çalışıyor, Sakarya’ya değer katacak eser ve yatırımları şehrimize kazandırıyoruz. Elbette bu hizmetlerimize Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’un sunduğu katkı ve destekler çok önemli. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı programının en güçlü destekçisi olacaklarını belirten Başkan Yüce, “Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla birlikte azim ve kararlılık içerisinde ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna en güçlü şekilde destek sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet yolculuğumuzu yeni vizyon ile birlikte daha yükseklere taşıyacak, eserler üretmeye, yatırımlarla şehrimize güç katmaya devam edeceğiz. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yüce’ye çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yavuz, “Milletimize hizmet etmek, şehrimiz ve ülkemiz için gayretle çalışmak en büyük gayemiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılını hizmetlerimizle inşa edecek, milletimizin desteği ile daha da yükseklere taşıyacağız. Şehrimizde nice yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve ekibine nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.