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Başkan Yüce: “Sakarya’da hayvancılığın gelişmesi için üretiyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tarım potansiyelini artırarak geleceğe taşıyacak projelerine bir yenisini daha ekledi. İl Tarım Müdürü ile bu kapsamda protokol imzalayan Başkan Yüce, “Sakarya’da tarımın ve hayvancılığın gelişerek daha ileri bir noktaya taşınması için tüm imkanlarımızı sunacağız” dedi.

SAKARYA 20.12.2021, 19:18
Başkan Yüce: “Sakarya’da hayvancılığın gelişmesi için üretiyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tarım potansiyelini artırarak geleceğe taşıyacak projelerine bir yenisini daha ekledi. İl Tarım Müdürü ile bu kapsamda protokol imzalayan Başkan Yüce, “Sakarya’da tarımın ve hayvancılığın gelişerek daha ileri bir noktaya taşınması için tüm imkanlarımızı sunacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tarım potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem ile meraların ıslahı konusunda Büyükşehir Belediyesi adına protokol imzalayan Başkan Yüce, üreticiye destek olacak ve üreticinin menfaatine olacak çalışmalara her zaman destek olacaklarını ifade etti. Toplamda 60 bin dekar alanın ıslah edilmesini kapsayan projenin imza protokolüne Başkan Yüce’nin yanı sıra Genel Sekreter yardımcısı Bedrullah Erçin, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, ilgili daire başkanlığı ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

60 bin dekar mera alanını ıslah edeceğiz

İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, Sakarya’da tarımın ve hayvancılığın her geçen gün gelişmesi ve daha ileri taşınması için ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını ifade ederek, “Tarımsal üretim olmadan halkımızın temel gıda maddelerini karşılayamayacağımızı biliyoruz. Üretim olmadan kırsal kalkınmanın olmayacağını, sanayinin hammadde ihtiyacının karşılanamayacağını biliyoruz. Üretim olmazsa dışa bağımlılığın artacağını ihracatımızın duracağını biliyoruz. Bugüne kadar üretim odaklı bir belediyecilik yapma noktasında gayretlerimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Tarıma ve üretime katkı sağlamamız noktasında bizim ufkumuzu açan Tarım ve Orman Bakanımıza ve İl Tarım ve Orman müdürümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen görev Tarım ve Orman bakanlığımızla el ele verip çiftçimizin yanında olmak onların dertlerini derdimiz sorunlarını bizim sorunlarımız olarak bilip çözümler üretmek. Bu protokol ile ilimizdeki meraların ıslahı ve otlatma kapasitelerinin arttırılması, münavebeli otlatma programına geçilmesi için bir çalışma başlatacağız. İlimizdeki yaklaşık 60 bin dekar mera alanının 1. etapta 10 bin dekarlık kısmının ıslahı konusunda bir çalışma başlattık. Belediye olarak bizde imkanlarımız ölçüsünde ilimize hayvancılığın geliştirilmesi, meraların otlatma kapasitelerinin arttırılması ve üretimde en büyük girdi kalemi olan kaliteli kaba yem açığının karşılanması amacıyla bu ıslah programına katkı sağlamak istedik” diye konuştu.

Manda yetiştiriciliği tesisiyle çiftçimizi destekliyoruz

Damızlık manda yetiştiriciliği için tesis kurarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzda bulunan 43 adet göletin 21 tanesi hayvansal içme suyu olarak kullanılmaktadır. Mera kanunu kapsamında ana sorumlu elbette Tarım ve Orman Bakanlığı olacak. Sakarya ilimizde hayvancılığın geliştirilmesi noktasında bizde imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışacağız. Sakarya, manda yetiştiriciliği için uygun bir altyapıya sahip olmasına rağmen bu yıla kadar ciddi bir çalışma yapılamamış ve bakanlık desteklerinden manda üreticilerimiz hiç yararlanamamıştı. Sakarya’da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğini kurarak çiftçilerimizin desteklemelerden faydalanmasını sağladık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera AŞ’nin de üyesi olduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Sakarya da damızlık tesisini kurarak çalışmalara başlamış durumdadır” şeklinde konuştu.

Hayvan temin edip bakanlık hibesinden yararlanacaklar

Başkan Yüce, manda yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin hayvanlarını bu tesisten temin ederek bakanlığın yüzde 50 hibe desteğinden yararlanabileceğini belirterek, “Manda yetiştiricisi olmak isteyen kişiler damızlık hayvanlarını buradan alabilirler ve bakanlığın yüzde 50 hibe desteklerinden faydalanabilirler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera AŞ olarak manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki proje çalışmalarımızda hali hazırda devam ediyor. Ekim ayında 297 çiftçilerimize kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması için macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirmiştik ve hayvancılık yapan çiftçilerimize dağıttık. Bu çalışmalar sadece hayvancılık konusunda yürüttüğümüz faaliyetler. Büyükşehir belediyesi olarak tarımın her kolunda çiftçimizin yanında olduğunu belirtmek istiyorum. Tarımsal üretim olmadan kalkınma olmaz” ifadelerini kullandı. İl tarım müdürü Başkan Yüce’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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