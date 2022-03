Başkan Yüce: “Sakarya kültürüyle, sanatıyla bir başka”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri, AK Parti Kültür ve Sanat Kongresi’nde En İyi Kültür Etkinlikleri dalında ödül aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara’da düzenlenen AK Parti Kültür ve Sanat Kongresi’ne katıldı. Törende Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay birbirinden değerli isimleri misafir eden Kültür ve Sanat Etkinlikleri programlarına En İyi Kültür Etkinlikleri ödülü verildi. Ödülün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, Sakarya’nın sanata ve kültüre verdiği değeri alınan ödülle taçlandırıldığını ifade etti. Aynı zamanda Başkan Yüce, kültür mozaiği ve sanat dostu Sakarya’nın ev sahipliğini yaptığı kültür ve sanat programlarının En İyi Kültür Etkinliği ödülüne laik gören herkese şükranlarını sundu.

Sakarya’nın kültür ve sanatın başkenti olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Biz Sakarya için ve Sakaryalılar için ne yapıyorsak en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. AK Parti belediyeciliğine yakışır bir şekilde hizmetlerimizi her alanda en iyi şekilde yürütüyoruz. Sakarya’nın sadece alt ve üstyapısı için değil aynı zamanda şehrimizin sanatı, kültürü, doğası, sporu ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıp güzelleştirecek tüm projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Her ay alanında ustalaşmış ve toplumun beğenisini kazanmış birbirinden değerli isimleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugün de vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz kültür ve sanat programlarının sadece hemşerilerimizden değil Türkiye’nin her yerinden ilgi gördüğünü kanıtlamış olduk. Her zaman dediğimiz gibi Sakarya sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, insanlarıyla ve doğasıyla bir başka. Marifet iltifata tabidir. Bizler için yaptığımız hizmetlere verilen ödüller, edilen teşekkürler iltifat yerine geçmektedir. Yapılan çalışmalarımızın değer görmesi ve şehrimiz için sergilediğimiz görev aşkımızın farkında olunması bizleri oldukça mutlu etmektedir. Bizleri bu ödüle laik gören herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.