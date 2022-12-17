Başkan Yüce, “Sakarya her alanda büyük bir gelişim kaydediyor”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımlar yurtdışında büyük ilgi görüyor. Aralarında bürokrat, iş insanı, mühendislerin bulunduğu Moğolistan’dan gelen heyet Sakarya’da hayata geçirilen yatırımları inceledi. Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın her alanda büyük bir gelişim kaydettiğini ifade ederek, tarımda model uygulamaların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moğolistan’dan gelen aralarında bürokrat, iş insanı, mühendislerin bulunduğu heyeti ağırladı. Sakarya’nın tarım geleceğine büyük ivme kazandıran Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde heyetle bir araya gelen Başkan Yüce, burada şehrin tarım projelerinden bahsederek tarımda bir numara olma yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

Topraksız jeotermal ısıtmalı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye’de model olduğunu kaydeden Başkan Yüce, “Doğal kaynakları en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynaklı topraksız tarım yapabilecek merkezimizi 53 bin metrekare alan üzerinde kurduk. Tam otomasyonlu üretim sistemine sahip olan seramızda, ısıtma, havalandırma, sisleme, sulama ve gübreleme otomasyon sistemi ile teknolojinin tüm imkanlarıyla üretim kontrol edilmektedir. Seramızda 8 çeşit domates yetiştiriyoruz. 5 ayda 600 ton domates hasadı yapıldı. Yıl boyunca merkezimizde bin 250 ton üretim yapacağız. Dünyanın değişen ve gelişen tarımsal üretim modellerine öncü nitelikte dizayn edilen seramızda üretilen domatesler iç piyasada tüketicilerle buluşturuyoruz” dedi.

Sera ziyareti sonra heyeti makamında ağırlayan Başkan Yüce, Sakarya’nın tanıtımını yaparak şehirde hayata geçirdikleri projeleri misafirlere aktardı. İki ülke arasında kadim bir kardeşlik olduğuna değinen Başkan Yüce, “Türkiye’deki evinize hoş geldiniz. Sakarya Türkiye’de 5 sektör ile ön plana çıkmaktadır. Tekstil, savunma, otomotiv, tarım-süs bitkiciliği ve gıda sektörü bunlardan başlıcalarıdır. Şehrimiz sanayide çok önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en büyük otomobil fabrikası başta olmak üzere dünyanın en büyük fabrikalarını bünyesinde barındırmaktadır” dedi. Sporda yapılan faaliyetlere de dikkat çeken Başkan Yüce, “Avrupa spor şehri unvanı ve belediyemiz bünyesinde bulunan farklı spor dalları ile gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda önemli bir yere sahibiz” diye konuştu.

’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ hassasiyetiyle hareket ettiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, ziyaret sonunda heyete hediyelerini takdim etti. Ziyarette konuşan Moğolistan Orhun şehri belediye meclis üyesi Myagmarsuren Bank ise, “Bizleri Sakarya’da ağırladığınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Orhun şehri belediye başkanı adına Orhun şehrini temsil eden gümüş arslan Başkan Yüce’ye takdim edildi.