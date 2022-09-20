Başkan Yüce: "Sakarya, geleceğin kazanan şehri olacak"

Belarus Büyükelçisi Victor Rybak’ı konuk eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya; konumu, iklimi, verimli toprakları, turizm potansiyeli, çevreci sanayisi ile pek çok avantajın bir arada buluştuğu bir şehir. Bu avantajlarıyla Sakarya, geleceğin kazanan şehri olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ı konuk etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Büyükşehir ve SASKİ bürokratları hazır bulundu. Başkan Yüce, Belarus Büyükelçisi Rybak görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve yerel yönetimler arasında kurulabilecek ortaklıklar ele alındı. Yüce, Belarus Büyükelçisi Rybak’a kardeş şehir ilişkilerinin kurulması için gereken adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Sakarya çok başka ve güzel bir şehir”

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, "Türkiye’de çok şehirler gördüm ancak Sakarya çok başka ve güzel bir şehir. Sakarya ayrıca sizin gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Sakarya’ya sadece iş için gelmedik, şehri sevdiğimiz için buradayız. Şehri sevmeden iş yapamazsınız. İnanıyorum ki Sakarya’nın geleceği çok parlak. Çalışma arkadaşlarınız ve insanınız çok güler yüzlü ve siz harika bir takım kaptanısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyesi ile bu şehre geldik ve gördük ki tavsiye ettiği kadar da varmış. Sakarya, büyük şehirlere olan yakınlığı, güzel doğası ve mimarisiyle yaşamak için harika bir şehir. Sanayinin gelişmesini daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Bu şehre geldiğim, sizi ve insanları tanıdığım için çok mutluyum. Sakarya geleceğin kazanan şehri olacak ve hem Sakarya hem Sakaryaspor şampiyon olacak" dedi.

“Sakarya’yı örnek bir şehir haline taşıyoruz”

Ziyaretleri için Belarus Büyükelçisi Rybak ve beraberindekilere teşekkür eden Yüce, “Sakarya; konumu, iklimi, verimli toprakları, turizm potansiyeli, çevreci sanayisi ile pek çok avantajın bir arada buluştuğu bir şehir. 1 milyonu aşan nüfusu, çok kültürlü yapısı, büyük şehirlere olan yakınlığı, ekonomik verileri ile, ihracatı ile ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin üretim kültürünü geliştirmek, ‘kendi kendine yetişebilen’ şehirler arasında olması adına projeler geliştiriyor, iş birliği fırsatları oluşturuyoruz. Hamdolsun bu anlamda da kısa sürede hızla mesafe aldık. Uyguladığımız politikalar, hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Sakarya’yı örnek bir şehir haline taşıyoruz” diye konuştu.