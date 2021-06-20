Başkan Yüce: “Sakarya arıcılıkta daha iyi noktalara ulaşacak”

54 Katılımlı Arıcılık projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nce desteklenen oğul arı üretim tesisini ziyaret eden Başkan Yüce, “Tüm gelişmelerimizin yanında tarıma ve hayvancılığa farklı bir önem veriyoruz. Sakaryamızı arıcılıkta en üst sıraya çıkartmak için çıktığımız yolda, bugün çoğalan arılarımızı farklı kovanlara yerleştirerek arı kolonimizi artırıyoruz, bereketli olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Katılımlı Arıcılık Projesi kapsamında oğul atan arıları yeni kovanlarıyla buluşturdu. Arıcılık faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Yüce, genç çiftlerin mutluluklarına şahit oldukları günde arıcılık çalışmaları içi önemli bir anı da geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Yüce, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi için desteklerinin süreceğini kaydetti.

Başkan Yüce, “54 Katılımlı Arıcılık Projemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Üreticilerimizle eğitimlerimizi tamamladık. Uzman öğreticilerimiz eşliğinde üretimlerimiz devam ediyor. Kestane ormanında oğul atma yapan üreticilerimizle buluştuk. Oğul atma arı kolonilerin çoğalması için kraliçe arı ile kovandaki arıların bir kısmının başka bir kovana alınması işlemidir. İnşallah arı ve arı ürünlerinin üretiminde Sakarya çok daha iyi noktalara ulaşacak” dedi.

Tarımın ülkelerin gelişiminde en büyük etmen olduğunun altını çizen Yüce, “Tarım ülkelerin gelişiminde en büyük etmendir. Tüm gelişmelerimizin yanında tarıma ve hayvancılığa farklı bir önem veriyoruz. Bu kapsamda 54 Katılımlı Arıcılık Projesini hayata geçirerek arıcımıza gerekli tüm desteği sağladık. Tüm bu destekler neticesinde proje kapsamında 22 ton bal üretilirken 740 kilogramda polen ve propolis üretimi gerçekleştirildi. Sakaryamızı arıcılıkta en üst sıraya çıkartmak için çıktığımız yolda, bugün çoğalan arılarımızı farklı kovanlara yerleştirerek arı kolonimizi artırıyoruz, bereketli olsun” diye konuştu.