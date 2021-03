Başkan Yüce, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Tıp Merkezi önünde sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Korona virüs salgını döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu belirten Başkan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak salgının etkilerini en aza indireceklerini ifade etti. Korona virüs salgınının herkesin hayatında olumsuz etkiler bıraktığını belirten Ekrem Yüce, "Bugün, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda her birimiz sağlık çalışanlarının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu yakından müşahede ettik. Korona virüs salgınından kurtulmak adına hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Elbette ki bu mücadelenin en büyük kahramanları sağlık çalışanları oldu. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanları kendilerinden, ailelerinden, sevdiklerinden fedakarlık ederek gayretle çalışıyorlar. Sizlerin huzurunda her birine şükranlarımı sunuyorum. Dedeler torunlarına hasret kaldı. Öğrenciler okullarını özledi. Sağlık çalışanları korkusuzca evlatlarına sarılmak istiyor. Esnafımız kepenklerini açmak, bereketli işler yapmak istiyor. Tüm bunların gerçekleşebilmesi bizim elimizde. Hep birlikte tedbirlere uyarsak bu salgından kurtulabiliriz. Salgına karşı iki önemli silahımız var. Birincisi tedbir; ikincisi ise aşı. Tedbirlerimizi alacağız. Maskeyi, mesafeyi ve temizliği ihmal etmeyeceğiz. Bu konuda hamdolsun devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. İlk aşama tedbirlerimizi almak ikinci aşama ise aşımızı olmak. Aşımızı olacağız. Bunun lamı cimi yok. Aşımızı olacağız ve bireysel olarak virüse karşı bir bağışıklık kazanacağız. Sonra inşallah toplumsal bağışıklığı sağlayarak bu salgından kurtulacağız" dedi.

"14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Yüce, "Sağlığımız için fedakarca gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İnanıyoruz ki onlar için verebileceğimiz en güzel hediye ve asıl bayram korona virüs salgınından kurtulmak olacaktır. Sağlık çalışanlarımız için, sağlımız için, ailemiz ve sevdiklerimiz için gelin hep birlikte mücadele edelim ve bu salgından kurtulalım" diye konuştu.