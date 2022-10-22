Başkan Yüce: “Muhtarlarla kurduğumuz gönül bağı ile şehrimiz kazanmaya devam edecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, muhtarlarla buluştu. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Yüce, “Muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir. Mahallelerimizin temsilcisi, hemşehrilerimizin sesidir. Muhtarlarımızla olan birlikteliğimiz, oluşturduğumuz çalışma kültürü ve kurduğumuz bağ inşallah devam edecek ve şehrimizin kazanımı olacaktır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlarla buluştu. Programda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe muhtarlar derneği başkanları ve mahalle muhtarlarının yanı sıra, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcıları Ziya Cevherli, Ali Oktar, Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da hazır bulundu. Program sonunda Başkan Ekrem Yüce günün anısına Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem’e hediye takdim etti. Erdem’de Başkan Yüce’ye plaket hediye etti.

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “Muhtar devlet ile millet arasındaki köprüdür. Muhtar; mahallesinin annesi, babası, kardeşi, sırdaşı her şeyidir. Kimseye anlatamadığı derdini muhtarlara anlatır. Dolayısıyla da biz yasal olarak görevlerimizin haricinde manevi görevleri de yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu kutsal görevi bize bahşeden, mahallesinde bizi muhtar olarak seçen bütün mahalle halkı adına ayrı ayrı teşekkür ederim. Onlar bizi seçmeseydi bu onurlu görevi yerine getirmek için bir aile olmazdık. Tekrardan bu geceyi organize eden Başkanımız Ekrem Yüce ve ekibine, muhtarlarım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, daha güçlü Türkiye, daha güçlü Sakarya için çalıştıklarını ifade etti. Demokrasinin mihenk taşı olan, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yüce, “Muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir. Mahallelerimizin temsilcisi, hemşehrilerimizin doğrudan sesi sizlersiniz” diye konuştu.

Yüce, göreve geldikleri ilk günden bu yana gündüz gece demeden çalıştıklarını dile getirerek, dokunmadıkları ilçe, cadde, mahalle kalmadığını, şehri sil baştan yenilediklerini belirtti. Yüce, “Sakarya’mız için büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde asfalt çalışmalarımızın yanı sıra üstyapı ve altyapı yatırımları da gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizin gerçekleşmesindeki en büyük destekçimiz de siz değerli kardeşlerimizsiniz” şeklinde konuştu.

Muhtarlarla iş birliği ile Sakarya için pek çok projeyi daha hayata söyleyen Yüce, “Hemşerilerimizin refah seviyesi ve yaşam kalitesini arttıracak projelerin gerçekleşmesinde; mahallelerimizde gözümüz kulağımız olan muhtarlarımız, vatandaşlarımız için önemli birer hizmet noktasıdır. Muhtarlarımızla olan birlikteliğimiz, oluşturduğumuz çalışma kültürü ve kurduğumuz bağ inşallah devam edecek ve şehrimizin kazanımı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekrem Yüce, “Güçlü Türkiye için güçlü muhtarlar lazım. Sizler bu ülkenin beylik taşısınız. Siz değerli gönül dostları ile bir arada olmak, sizlerin isteklerini yerine getirmek boynumuzun borcu. Bizler icraatı ve faaliyeti muhtarlarımızın olduğu yerlerden başlattık. En ücra köşe kırsaldan şehre doğru geldik ve yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Allah şahittir ki 24 saat esasiyle hiç durmadan çalışıyoruz. Sizlerle yol yürümekten dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.