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Başkan Yüce, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

SAKARYA 03.12.2021, 16:44
Başkan Yüce, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, beraberindeki heyet ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Gerçekleşen birliktelikte KKTC Cumhurbaşkanı Tatar; en kısa zamanda Sakarya’yı ziyaret etmek istediğini ve Sakarya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticari faaliyetlerin özellikle bu ziyaret sonrasında güçlenerek artacağını belirtti. Başkan Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nu makamında ziyaret etti. Daha sonra ise heyet ile beraber Başkan Yüce, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan Ali Kamacıoğlu ve yönetimi ile görüştü. Sakarya ile Kıbrıs arasındaki ekonomik faaliyetlerin artarak devam etmesi ve güçlenmesi adına gerçekleştirilen ziyaretlerin devamında ise Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ziyaret edildi. Gün içerisinde devam eden görüşmelerin sonuncusu ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu’na yapılarak Kıbrıs ve Sakarya arasında atılabilecek ekonomik adımlar ve yatırımlar değerlendirildi. Başkan Yüce’nin Kıbrıs ziyaretine ise AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye Ticaret ve Ekonomi Derneği Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu ve beraberindeki iş insanı heyeti ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar katıldı.

Doğanın her rengi ve bu renklerin her tonu şehrimizde mevcut

Sakarya’nın eşsiz doğasını ve çeşitli kültür yapısını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anlatan Başkan Yüce, “Sakarya doğasıyla, kültürüyle, coğrafyasıyla adeta şehirler şehridir. Biz şehrimize gelen ve gelmeyi planlayan misafirlerimize her zaman ‘Sakarya sizin eviniz dünyayı Sakarya’da misafir ederiz’ sloganını söylüyoruz. Çünkü Sakarya’dan yolu geçen veya merak edip ziyarete gelen herkes şehrin eşsiz güzelliklerine kapılıp bir daha dönmek istemiyor. Doğanın her rengi aynı zamanda bu renklerin her tonu şehrimizde mevcut. Şehrimiz sadece turizm ile değil aynı zamanda ekonomik yatırımları ve başarılı iş adamları ile de Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden. Gerçekleştirdiği ciddi ihracat oranını her geçen gün daha ileri seviyeye taşıyan ve attığı adımlarla şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemize en ufak bir katkı sağlayacak her yatırımcımıza küçük veya büyük diye ayırt etmeden tüm desteğimizi sunuyoruz. Onların her zaman yanında oluyor ve desteğimizi hiç bir zaman eksik etmiyoruz. Bu sayede hem Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem iş insanlarımızın gerçekleştirdiği faaliyetlerle hayata geçirdiğimiz üretim sayesinde üreten şehir Sakarya olduk. Kendi tükettiğimizin daha fazlasını üreterek aynı zamanda ticari faaliyetlerimizi de her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Tükettiğimizden fazlasını üretmeye devam ederek üretimin başkenti olmayı hedefliyoruz. Sizleri de en kısa zamanda Sakarya’da görmek ve şehrimizin misafirperverliğine tanık olmaya bekliyoruz” dedi.

Sakarya ülkesine ve milletine fayda sağlayacak herkese kucak açan şehirdir

Görüşmelerini beraberindeki heyet ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu’nu ziyaret ederek sürdüren Başkan Yüce, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sakarya arasındaki ticari faaliyetleri güçlendirmek ve bu doğrultuda önemli adımlar atmak için bir araya geldik. Sizlere öncelikle Kıbrıs’ta yapılabilecek ticari faaliyetlerin sunumu ve daha sonrasında gösterdiğiniz Türk misafirperverliği için teşekkür ederim. Heyetimiz içerisinde birbirinden değerli iş insanlarımız bulunuyor. Burada sürdüreceğimiz görüşmeler ve alacağımız kararlar ile hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda alacağımız kararların ve gerçekleştirilecek yatırımların öncelikle hayırlı olmasını dilerim. Sakarya ülkesine ve milletine fayda sağlayacak herkese kucak açan ve destekleyen bir şehirdir. O yüzden şehrimiz ülkenin her tarafından ve dünyanın her bölgesinden yatırımcıyı bünyesinde bulundurmaktadır. Şehrimiz de dünyanın her yerine ihracat yapan birçok uluslararası firma bulunmaktadır. Şehrimiz için düşündüğümüz tüm güzel düşünceleri aynı zamanda Kıbrıs için de düşünmekteyiz. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Kıbrıs ve Sakarya arasındaki ticari faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

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