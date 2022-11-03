Başkan Yüce, “İklim ve doğa dostu projelerle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz”

‘Küresel Isınma İçin Harekete Geç’ konulu panelde gençlerle buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Büyükşehir olarak yeryüzü topluluğumuz olan dünyamıza karşı sorumluluklarımızın ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkındayız. Bu nedenle Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ne pilot il olarak dahil olduk” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iklim değişikliği ile mücadele haftası çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Küresel Isınma İçin Harekete Geç’ isimli panele katıldı. Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde gençlerle bir araya gelen Başkan Yüce “Çalışmalarımızda doğa temelli çözümlere yer veriyoruz, iklim ve doğa dostu projelerle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

İnsanoğlunun yaşam şekilleriyle var ettiği, insan faaliyetlerinin atmosferdeki sera gazını artırmasıyla ortaya çıkan günümüzün en büyük sorunlarına değinen Başkan Yüce, “İklim değişikliğiyle; su kaynaklarının azalması, taşkınların artması, orman yangınlarının sıkça meydana gelmesi, sıcaklığın ve sıcak hava dalgalarının artışı, tarımda su tüketiminin giderek artması, gıda güvenliğinin olumsuz etkilenmesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, salgın hastalıkların artması, biyolojik çeşitlilikte azalma, kuraklık ve göçler gibi canlı yaşamına doğrudan etki eden sorunlar ne yazık ki büyüyerek devam edecektir. Kendi halinde muazzam bir makine gibi çalışan atmosferimizin, yaşam tercihlerimizle dengesini bozmamalıyız” dedi.

Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuz, ülkemiz Paris Anlaşması’nı 2016 yılında imzalayarak 2053 yılı için ‘‘Net Sıfır Emisyon’’ taahhüdünde bulunmuştur. Emisyon azaltımını önemsiyor ve yapabileceklerimizi yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede 2018 yılında Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladık ve 2017 yılı sera gazı envanterini temel alarak 2030 yılı için yüzde 40 emisyon azaltımı sözünü verdik. Sakarya olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesine pilot il olarak dâhil olduk. Proje çerçevesinde ilimizde ‘Etkilenebilirlik ve Risk Analiz Raporu’ hazırlandı. Bu çerçevede de ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ için çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak yeryüzü topluluğumuz olan dünyamıza karşı sorumluluklarımızın ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkındayız. Bu sorumluluk bilincinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Doğa temelli çözümlerin önemine değinen Başkan Yüce, “Biz, gelecek nesillere karşı olan sorumluluk bilincinde sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi de bu minvalde gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir tarım politikalarımızı geliştirmek amacı ile seramızı jeotermal enerji ile ısıtarak yılda 7 bin 062 karbondioksit azaltımı hedeflemekteyiz. Düşük karbon salınımlı tarım teknikleri konusunda eğitimler düzenleyip akıllı tarım uygulamalarını geliştiriyoruz. Teknolojiyi tarımla entegre ederek daha yeşil bir doğa için çalışıyoruz. Tarımsal faaliyetlerimize getirdiğimiz yeni yaklaşımlarımızla büyük ölçüde sera gazı azaltımını hedefliyor ve çalışmalarımızda doğa temelli çözümlere yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Sakarya’yı yenilenebilir enerji ile geleceğe hazırlıyoruz”

Büyükşehir’in yenilenebilir enerji projeleri ile şehri geleceğe en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Başkan Yüce, “Ekolojik yaşama fayda sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarımız ile de katkı sağlamaktayız. Kurulu gücü 5 MW (megavat) olan Güneş Enerji Santrali projemizi hayata geçirdik. Proje çerçevesinde 14 bin adet güneş paneli inşa edilerek 4 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Suyun gücünden faydalanarak 21.4 MW’lık (megavatlık) HES kurduk. 2021 yılında 47 milyon kilowatt enerji ürettik. HES enerji ürettikçe şehrimiz kazanıyor. Bunun yanı sıra SEKAY’da yıllık 380 bin ton katı atık bertaraf edilerek 83 bin MW elektrik enerjisi üretmekteyiz. Bu sayede 92 bin kişinin tükettiği enerji karşılanmaktadır. Yenilebilir enerji üretiminin yanı sıra kaynaklarımızı bilinçli kullanmak adına da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Karbon ayak izimizi minimuma indirmek için ulaşım hususunda da çağdaş gelişmeler gerçekleştiriyoruz. Akıllı şehir stratejisi ve eylem planında yer alan uygulamalarını hayata geçirerek toplu ulaşım entegrasyonu, bisiklet ve yaya yollarının geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bisiklet altyapılarımızı geliştirip aynı zamanda şehir merkezindeki caddeleri yayalaştırarak bisikletlilerimizin ve yayalarımızın ulaşımdaki payını arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.