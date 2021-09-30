Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı

Erenler İlçe Teşkilatıyla buluşan ve gençlik kolları tarafından hayata geçirilen gençlik merkezinin açılışını yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler’de 33 milyona ulaşan asfalt yatırımı yaptıklarını açıkladı. Yüce, geleceğin Türkiye’sinin mimarları olacak gençlere her alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları tarafından teşkilat binasında hayata geçirilen gençlik merkezinin açılışını yaptı. Gençleri çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Yüce, daha sonra teşkilat üyeleriyle buluştu. Programda AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanları, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri ve davetliler yer aldı. Gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Yüce, sevgi, saygı ve dayanışmalarını kaybetmemelerini vurguladı.

Ülkemizi yarınlara hazırlayacak kadrolar sizlersiniz

Gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sizin yaşlarınızda ülkemizin bugünleri için yani milletimizi daha güzel yarınlara ulaştırmak için mücadele ettik. Hamdolsun Allah’a ki özveri, fedakarlık ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle bugünlere geldik. Biz sahip olduğumuz imkânlar dâhilinde kendimiz için belirlediğimiz misyonu tamamlama gayretini hiçbir zaman elden bırakmadık. Şimdi ülkemizi yarınların dünyasına hazırlayacak olan sizlersiniz. Bunun için kendinizi geliştirmeli ve gündüz gece demeden çalışmalısınız.” dedi.

Erenler’de asfalt yatırımı 33 milyonu aştı

Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yapılan yatırımlara konuşmasında yer veren Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin altyapı ve üstyapı gereksinimlerini karşılıyor, gerekli sosyal ve teknik ortamı sağlamaya gayret ediyoruz. “Sakarya’da Asfaltlanmamış Yol Bırakmayacağız” sloganıyla yola çıktık ve geçtiğimiz 29 aylık süreçte şehrimizin cadde ve sokaklarında 1 milyon tondan fazla asfaltlama çalışması yaptık. Erenler’de 29 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 33 milyon 42 bin 41 lira yatırım yaptık. 62.54 kilometreye tekabül eden 90 bin 398 ton asfalt çalışması yaptık” diye konuştu.

Sakarya artık bisiklet şehri

Bisiklet Şehri Sakarya ünvanını alan tek il olduklarını belirten ve gençlere bisiklet sözü veren Başkan Ekrem Yüce, “Sporun her alanında sporcularımızı ve takımlarımızı destekliyoruz. Şehrimizin coğrafi ve kültürel yapısına uygun olan bisiklet sporunun yaygınlaştırılması çalışmalarımız çok şükür ki meyvesini verdi. Yaptığımız milyonlarca liralık yatırımlar ve uluslararası organizasyonlar sayesinde bisiklet sporu için sadece Sakarya olarak değil tüm Türkiye’yi kapsayan bir başarıya ulaştık. Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından verilen ve dünyada sadece 22 bölge ve şehrin sahip olduğu “Bisiklet Şehri” unvanını almaya resmen hak kazandık. İnşallah 21 Ekim itibariyle başlayacak ve yaklaşık 10 gün sürecek bir organizasyonla sahip olduğumuz bu unvanı dünyaya duyuracak ve bunu nasıl hak ettiğimizi göstereceğiz. 2 BMX Dünya Şampiyonasını ve 1 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonasını dünyanın en modern ve en donanımlı bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştireceğiz. Bisiklet Şehri unvanının şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” şeklinde konuştu.