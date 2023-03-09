Başkan Yüce: “Gayretleriniz hiçbir zaman unutulmayacaktır”

Sakarya Başkan Yüce, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ve SABAK gönüllüleriyle bir araya geldi. Başkan Yüce, “Depremi yaşayan Sakarya, ülkemizi sarsan deprem felaketinde ‘en iyi biz anlarız’ düşüncesiyle seferber olmuş, tüm imkanlarıyla çalışmalara katılmıştır. Her biriniz üstün bir gayret sergilediniz. Bu özveriniz, gayretleriniz hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibi ve SABAK gönüllüleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Yüce, “6 Şubat’ta ülkemizi ve dünyayı derinden yaralayan bir depremle karşı karşıya kaldık. Depremin hemen akabinde bizim ilk noktamız itfaiye merkezimiz oldu. Burada toplandık ve arkadaşlarımızla hızlı bir istişarenin ardından daha gün ışımadan bölgeye intikal için harekete geçtik. Akabinde diğer kurtarma ekiplerimiz, gönüllülerimiz gitti. bir aydır bölgede hizmet vermekteyiz. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız üstün bir gayret sergilediler. Bu gayret 45 vatandaşımızı enkaz altından çıkarma imkanı sağladı. Emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Yüce, “Devletimiz ilk andan itibaren bütün ekiplerle birlikte, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, büyükşehir belediye başkanları, il başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla bölgede yoğun bir gayret gösterdi. Her türlü ihtiyaç erzak, kılık kıyafet, soba, battaniye, gibi birçok imkân bölge için seferber edildi. Kurtarma ekiplerimizle zaman zaman beraber oldum. Şükürler olsun elimizden ve gücümüzden gelen imkânları seferber ederek bölgedeki kardeşlerimize katkı sağlamaya çalıştık” diye konuştu.

300’ü aşkın araç ve 600’ü bulan mesai arkadaşının bölgede yoğun bir gayretle çalıştığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını da çözüme kavuşturmak için konteyner kentler kuruyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi yaralar sarılana, hayat normale dönene kadar kardeşlerimizin yanındayız. Şehrimizde de 12 bini bulan depremzede kardeşlerimizi misafir ediyoruz. İnanıyorum ki bir senelik zaman dilimi içinde hepsi o güzel konutlarına tekrar girecekler ve hayat devam edecek. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın gayreti de hiçbir zaman unutulmayacaktır. İtfaiye Dairesi Başkanımız Ayhan Orhan Arancı’ya, itfaiye ekiplerimize, gönüllü kardeşlerime hizmet ve katkıları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.