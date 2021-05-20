Başkan Yüce: “Final biletini Sakarya’da alacağız”

Ahi Stadyumunda Sakaryaspor’un playoff yarı final karşılaşmasını takip eden Başkan Ekrem Yüce, “Bugün Sakaryasporumuz için Kırşehir’deydik. Temsilcimiz 0-0’lık beraberlik ile rövanş karşılaşması öncesi avantajı aldı. İnşallah 24 Mayıs Pazartesi günü şehrimizde final biletini alacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’un Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında konuk olduğu Kırşehir Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir MHP İl Başkanı Arif Kılıç ile birlikte karşılaşmayı Kırşehir Ahi Stadyumunda izleyen Başkan Ekrem Yüce, karşılaşma öncesinde ise Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Ekrem Yüce, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede Kırşehir’de alınan beraberliğin ikinci maç öncesi avantaj olduğunu ifade ederek, “Bugün Sakaryasporumuz için yollara düştük. Ahi Stadyumunda playoff yarı final ilk karşılaşmasını tribünlerden takip ettik. İkinci karşılaşma öncesinde aldığımız beraberliğin önem taşıdığına inanıyorum. İnşallah 24 Mayıs Pazartesi günü şehrimizde final biletini alacak, ardından TFF 1. Lig için yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bizleri Kırşehir’de en iyi şekjlde misafir eden Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve Kırşehirlilere şükranlarımı sunuyorum” dedi.