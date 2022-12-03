Başkan Yüce: “Engelli vatandaşlarımız bizim gerçeğimiz”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Adapazarı SGM’de düzenlenen engelliler haftası etkinliklerine katılan Başkan Yüce, “Belediye olarak engelsiz bir hayat için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katıldı. SGM’de eğitim gören engelli bireylerin yıl boyunca gerçekleştirdiği eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Ekrem Yüce, daha sonra engelli bireyler ve eğitimcilerin birlikte hazırladığı halk müziği konserini takip etti. Engelli bireylerle birlikte ‘Sev Beni Yeter’ şarkısını söyleyen Başkan Yüce, program sonunda ‘Siz Gülümseyin Yeter, Biz Engelleri Aşarız’ yazılı sevgi panosunu imzaladı. Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri programda hazırladıkları drama gösterileri ve koreografi çalışmalarıyla izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

“Engelli vatandaşlarımız bizim gerçeğimiz”

Toplumda herkesin eşit haklara sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Ancak gerçek yaşamda bazı gruplar; sosyal durumları, bilişsel ve fiziksel farklılıkları açısından söz konusu haklara sahip olamamaktadırlar. Engelli vatandaşlarımız bizim gerçeğimiz, bizim bir parçamız olduğunu kavramak ve buna göre tavır geliştirmek zorundayız. Kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak ona göre düşünmeli ve hareket etmeliyiz. Bunu yapabildiğimiz zaman, engelli kardeşlerimizin önündeki engelin ortadan kaldırabilir ve onların yaşamlarını kolaylaştırabiliriz. Bu, birey olarak bizim görevimiz olduğu gibi kurumların da görevidir” dedi.

“Hayata uyum sağlama konusunda kardeşlerimize destek oluyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin topluma daha iyi adapte olabilmelerini sağlamak için yeni projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Başkan Yüce, “Birçok etkinlik düzenliyoruz. Biliyorsunuz engelsiz hobi atölyelerimiz var. Burada kardeşlerimiz 16 farklı branşta kurslara katılıyorlar. Sosyal gelişim merkezimizde engelli kardeşlerimiz için farkındalık çalışmaları yürütüyor, hobi atölyelerini hizmetlerine sunuyor ve hayata uyum sağlama konusunda kardeşlerimize destek oluyoruz” diye konuştu.

“Yılda ortalama 250 engelli vatandaşımıza bin 500 sefer taşıma hizmeti veriyoruz”

Özel gereksinimli vatandaşlara yapılan hizmetlerden söz eden Yüce, “Taşıma hizmetimiz ile toplu taşıma araçlarını kullanamayan engellilere Sakarya ili içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezlerine, akraba ziyaretlerine, bankalara yani gitmek istedikleri tüm mekânlara belediye araçlarımız ile taşıyoruz. Yılda ortalama 250 engelli vatandaşımıza bin 500 sefer taşıma hizmeti veriyoruz. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz her yıl ortalama 51 vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 20 vatandaşımıza otomatik akülü araç desteğinde bulunuyor” şeklinde konuştu.