Başkan Yüce Diyarbakır’da: “Dertlere derman olmaya geldik”

Deprem bölgesinde çalışmaya devam eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Diyarbakır’daki çadırkenti ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını sordu. İçinde kreş, oyun parkı, sağlık ocağı, mescit ve market gibi alanların olduğu 2 bin 200 çadırla yeni bir yaşam alanı kuruldu. Yüce, “Buraya yaraları sarmaya, dertlere derman olmaya geldik. Ekiplerimiz her alanda görev aldı, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘en iyi biz anlarız’ sloganıyla seferberlik başlattığı Sakarya’dan afet bölgesine uzanan el oldu. Kahramnamaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkıma neden olan depremin izlerini silmek için Sakarya da örnek bir mücadele ortaya koydu. Başkan Yüce’nin öncülük ettiği kampanyalar çerçevesinde yardımlar toplandı, yüzlerce uzman ve teknik ekip bölgeye ulaştı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep gibi şehirlerde yıkımı ortadan kaldırmak ve yaraları sarmak için çalışma yapan Başkan Ekrem Yüce ve ekibi, ilk günden itibaren arama kurtarma, barınma ve yeni yerleşim yerlerinin kurulması konularında özverili çalışmalara imza atıyor. Bu çerçevede Diyarbakır’da temaslarda bulunan Yüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile birlikte Yenişehir’de kurulan çadırkenti ziyaret etti. Vali Yardımcı Zerrin Beşikçi’nin de eşlik ettiği ziyarette çadırları dolaşan Yüce, vatandaşların tek tek ihtiyaçlarını sordu.

Bölgede 2 bin 200 çadırla yeni bir yaşam oluşturuldu. Kurulan bu çadırkentte lavobo, duş, mescit, kreş, oyun parkı, sağlık ocağı, market ve birçok sosyal alanlar bulunuyor. Yıkımın yaşandığı 10 farklı kentte depremden etkilenen, evini, yakınlarını kaybeden binlerce afetzede bu çadırkentte yeni bir hayata geçiş yaptı. Bu ziyaret sonunda hayat kurtarmak için canla, başla mücadele eden AFAD gönüllüleriyle bir araya gelen Yüce, kurtarılan her can için duacı olduklarını ifade etti.

Başkan Yüce, “Deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı, canlarımızı kaybettik. Şimdi yaralarımızı sarmak için hep birlikte seferber olduk. Diyarbakır’da hem de tüm şehirlerimizde vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Buraya yaraları sarmaya, dertlere derman olmaya geldik. Ekiplerimiz her alanda görev aldı, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.