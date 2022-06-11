Başkan Yüce, Bilal Erdoğan’la Sakarya kültürünü konuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya gelerek Sakarya’nın kültürel değerlerinin ve geleneklerinin ön plana çıkarılması için yeni projeler üzerinde görüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5. Etnopsor Festivali’ne katıldı. Dünyanın her yerinden kültürlerin geleneklerin sergilendiği, geleneksel sporların geleceğe aktarılması için etkinliklerin yapıldığı festivalde stantları ziyaret eden Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan’la görüştü.

Festival alanında bir araya gelen Yüce ve Erdoğan, Sakarya’nın kültürel değerlerinin ve geleneklerinin ön plana çıkarılması için yapılabilecek projeler üzerinde konuştu. Görüşmede ayrıca, ata geleneği olan atlı sporun yaygınlaştırılması için Sakarya’da hayata geçirilmesi planlanan sportif faaliyetler konu alındı. Genel Başkan Bilal Erdoğan, etnospor alanında katılımları ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.

Başkan Yüce, “Çok değerli Bilal Erdoğan beyefendiyle şehrimizin kültürel değerleri, geleneksel değerlerini konuştuk. Aynı zamanda ata sporumuz, mirasımız atlı sporlar alanında Sakarya’da gerçekleştirebileceğimiz çalışmaları görüştük. Burada kendileri harika bir festival tertip etmişler, bizler de misafir olduk, stantlarımızı oluşturduk ve Sakarya’mızı tanıttık. Kendileriyle görüşmemizden sonra Sakarya’nın yemek kültürüyle özdeşleşmiş ürünlerimizi ikram etme kararı aldık. Ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim” dedi.