Başkan Soykan’dan öğrencilere tiyatro kursu desteği

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, üniversite öğrencilerini tiyatro eğitimi ile buluşturdu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri ve Akyazı Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle karşılıklı yaptığı söyleşide üniversite öğrencilerinden başkana tiyatro eğitimi talebi geldi. Belediye Başkanı Bilal Soykan’da öğrencilerin bu talebini hızlıca çözmek amacıyla İlçede tiyatro eğitimlerini aktif bir şekilde sürdüren Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata tiyatro grubuna talimat vererek üniversite öğrencileri içinde tiyatro eğitimi başlattı.

İlçede tiyatroya gönül veren, tiyatro, drama ve doğaçlama yapmayı öğrenmek isteyen 89 öğrenciye tiyatro eğitimi veren Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri ve Akyazı Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri içinde ek kurs açtı. Açılan kurslara 85 öğrenci başvurarak ilk eğitimlerini almaya başladılar. Eylül ayından bu yana devam eden tiyatro eğitimleri kapsamında İlçe genelinde 89’u ilçe genelinden ve 85’i Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmak üzere toplamda 174 öğrenci Dev Adımlar, Z Kutbu, ve Prof isimlerindeki 3 ayrı grupta eğitim alıyor.