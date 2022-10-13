Başkan Soykan’dan öğrencilere mangal etkinliği

Akyazı Belediyesi, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri için ‘Akyazı’ya Hoş geldiniz’ etkinliği düzenledi. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Soykan, “Gençlerimizle bir arada olmak enerjimize enerji, gücümüze güç katıyor” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO’da eğitim gören öğrenciler için ‘Akyazı’ya hoş geldiniz’ etkinliği düzenlendi. Güzlek Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, belediye meclis üyeleri Özgür Özmen ve Mustafa Birincioğlu, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. İkramların yapıldığı programda öğrenciler müzik ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendiler.

“Gençlerimizle bir arada olmak enerjimize enerji, gücümüze güç katıyor”

Gençlerle bir arada olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gençlerimizle bir arada olmak enerjimize enerji, gücümüze güç katıyor. Bugün, ilçemizde eğitimlerine devam eden üniversiteli genç kardeşlerimizle ve hocalarımızla, Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı’nda güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Fikir ve önerilerini alarak onların heyecanından istifade ettik, aynı zamanda bilgi ve tecrübelerimizi paylaştığımız güzel bir buluşma oldu. Öğrencilerimize her ay bir etkinlik düzenleme sözü vermiştik. Bu etkinliklerimize her ay devam edeceğiz. Bu sayede onların da ilçemizi daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar. Onlarla birlikte bu etkinlikleri düzenlemek bize de ayrı bir enerji ve mutluluk veriyor. Gençler ile bir arada olmak, daha da önemlisi Akyazı’da genç olmak bir başka güzel. Gençlerimizin hedef ve başarılarıyla yarınlarımız emin ellerde. Değerli genç kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar, kıymetli hocalarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.