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Başkan Soykan’dan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür plaketi

Akyazı ilçesinde TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunun yapımına katkı sağlayan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar’a Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan plaket hediye edildi.

SAKARYA 09.04.2021, 16:20
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Başkan Soykan’dan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür plaketi

Akyazı ilçesinde TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunun yapımına katkı sağlayan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar’a Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan plaket hediye edildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktarı ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan 6 bin metrekare alan üzerinde, 3 bin 850 metrekare kapalı alana sahip 2 kattan oluşan TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunun Akyazı ilçesine kazandırılmasında büyük katkı sunan Bayraktar’a başkan Soykan, tüm Bayraktar ailesine teşekkür ederek plaket taktim etti.
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