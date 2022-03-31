Başkan Soykan’dan 2 bin kitap

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kütüphaneler Haftası’nda ilçedeki tüm lise ve ortaokul kütüphanelerine 2 bin kitap hediye etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kütüphaneler Haftası’nda ilçedeki 12 lise ve 33 ortaokulun kütüphanelerine 2 bin kitap hediye etti. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Dünya ve Türk edebiyatı klasiklerinden oluşan kitaplar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kütüphaneler Haftası Kutlama Programı’nda okul müdürlerine takdim edildi.

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kütüphaneler Haftası Kutlama Programı’na Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kısa film gösterimi, şiirlerin okunması ve tiyatro oyununun sergilendiği programın sonunda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ilçedeki tüm lise ve ortaokul kütüphanelerine hediye ettiği kitaplar okul müdürlerine protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. Kitapların dağıtılmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, “Bütün okullarımızda kütüphaneler kuruluyor ancak içlerinin doldurulması çok önemliydi. Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Kütüphaneler bir toplumun kültür aktarımında önemli bir yere sahiptir. İlçemizdeki tüm okullarımızda kütüphanelerin kurulması için bir çalışma gerçekleştirildi. Kurulan bu kütüphanelerde çocuklarımızın kitaplara ulaşmasını sağlamak biz yöneticilerin en büyük sorumluluklarından bir tanesi. Akyazı Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm lise ve ortaokullarımıza 2 bin kitap hediye ettik. İnşallah bu çalışmalarımız giderek artacak. Çocuklarımızın eğitimi ve gelişmesi ülkemize yapacağımız en büyük hizmettir” diye konuştu.