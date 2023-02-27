Başkan Soykan: “Yaraların sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz”

Depremde en çok hasar gören illerden bir tanesi olan Adıyaman’ın köylerini ziyaret ederek yardım götüren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yararların sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yıkıcı etkisini en fazla gösterdiği illerden bir tanesi olan Adıyaman’ı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Muhammet Atılgan ile birlikte bölgeye giden Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkeze uzak köyleri ziyaret ederek vatandaşlara yardım götürdü.

Kuzuluk Orta Mahalle sakinlerinin öncülüğünde toplanan yardımların bir kısmını Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ile birlikte köylere dağıtan Başkan Soykan depremzedelerin sorunlarını dinledi. Zor günlerin el birliği ile atlatılacağını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yardımların bir kısmını da muhtarımız ve mahalle halkımız ile birlikte Sincik İlçesi, İnlice Beldesi’ndeki köylerimizde vatandaşlarımıza bizzat dağıttık. Yaşanan felaketin boyutunu burada bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.

Devletin tüm imkanları ile birlikte sahada olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “Merkeze 45 dakika uzaklıkta olan köylerimizi gezerken devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında olduğuna bir kez daha şahit olduk. Gerek çadır ve yardım konusunda gerekse hasar tespit çalışmaları konusunda çalışmaları bizzat gördük. İnşallah bu zor günleri devlet- millet el ele gönül gönüle atlatacağız ve yararları hep birlikte saracağız. Zorlu coğrafi şartlar ve depremlere rağmen yüzlerindeki umut ışığı eksik olmayan, ülkesini, milletini, yöneticisini seven, dualar eden güzel insanlarımıza selam olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin inşallah” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, köylerdeki yardım çalışmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’daki çalışmalara bizzat katılan Bakan Karaismailoğlu’na kolaylıklar dileyen Başkan Soykan, sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman’da depremden etkilenen vatandaşların acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere sosyal donatı alanları ile birlikte kurulacak olan 350 konteynerin bulunacağı alanı ziyaret etti.