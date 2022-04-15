Başkan Soykan üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan öğrencilere okul bahçesinde iftar programı düzenledi. İftar programına Başkan Bilal Soykan’ın yanı sıra SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı, belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. İftar öncesinde SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık ile birlikte masaları tek tek dolaşan ve öğrencilerle sohbet eden Akyazı Belediye Başkanı talep ve istekleri de dinledi.

İftar sonrasında bir konuşma da gerçekleştiren Soykan, “Fizyoterapi Bölümü öğrencisi İzel kardeşimiz bizi iftara davet etti, onun daveti sonrasında iftarı biz düzenlemek istedik. Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı şehirlerden ilçemize gelen siz değerli öğrenci kardeşlerimizin huzuru ve mutluluğu bizim için çok önemli. Talep ve isteklerinizi her zaman bizlere iletebilirsiniz. Daha önce de söz verdiğim gibi her ay sizlerle birlikte bir etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.