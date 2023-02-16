Başkan Soykan: “SAKTİM bizi gururlandırdı”

Akyazı merkezli Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi’ni (SAKTİM) ağırlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Deprem bölgesinde 7 gün arama kurtarma çalışmalarına katılan ve birçok vatandaşımızın enkaz altından kurtarılmasında emek veren SAKTİM bizi gururlandırdı” dedi.

Genel Merkezi Akyazı’da olan ve uzun yıllardır gönüllülük esası ile arama kurtarma faaliyeti gösteren Akyazı merkezli Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi’ni (SAKTİM) Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti. Deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Bilal Soykan’a bilgiler veren SAKTİM Genel Başkanı Adem Kılıç, “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. SAKTİM olarak 7 gün boyunca bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. Allah bizlere bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın” diye konuştu. Kılıç, destekleri için Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti.

SAKTİM üyelerine deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Soykan ise, “Ülke olarak asrın felaketini yaşadık. Depremin hemen ardından bizimle irtibata geçen ve bölgeye giderek arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren sizlere teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasını sağlayan ekibimiz bizleri gururlandırdı. Bu deprem bize bir kez daha afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerçeğini hatırlattı. Hem afet bilincinin oluşturulması hem de arama kurtarma eğitimleri için SAKTİM ile işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.