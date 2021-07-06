banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede faaliyetlerini sürdüren müteahhitler ile bir araya geldi.

SAKARYA 06.07.2021, 18:04
Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede faaliyetlerini sürdüren müteahhitler ile bir araya geldi.

Akyazı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantında, ilçede inşaat sektöründe imar ve yapılaşma sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplantı sonrasında ise ilçeye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu