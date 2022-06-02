Başkan Soykan: “Kan bağışı hayat kurtarır”

Akyazı’da geleneksel hale getirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek veren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Kızılay Akyazı İlçe Temsilciliği iş birliği ile Akyazı’da geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyasının bu yıl ikincisi düzenleniyor. ‘Malazgirt Ruhu ile Akyazı’da 1071 Kahraman’ sloganı ile 1-5 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan kan bağışı kampanyası Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer, Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun’un katılımı ile başladı.

Akyazı çarşı içindeki etkinliğin açılışında konuşan Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç, Akyazı’da Kızılay’a büyük bir destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Tüm Akyazılıları kan vermeye davet eden Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, “Akyazılı hemşerilerimiz kan bağışı konusunda her zaman duyarlı olmuşlardır. Bu kampanyaya da büyük bir destek vereceklerine inanıyorum” dedi.

K anın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Kan bağışı hayat kurtarır. Geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyasında bu sene Malazgirt ruhu ile hedefimizi 1071 ünite olarak belirledik. Akyazılı vatandaşlarımızın bunu başaracağına inanıyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşmasının ardından kendisi de kan vererek kampanyaya destek oldu. Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve beraberindekiler daha sonrasında ise ilçedeki okullar tarafından açılan stantları gezdi ve sporcuların gösterilerini izledi.