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Başkan Soykan ilçedeki kadınların gününü kutladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dolayısıyla ilçedeki kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

SAKARYA 08.03.2022, 18:46
Başkan Soykan ilçedeki kadınların gününü kutladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dolayısıyla ilçedeki kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu’nun da kendisine eşlik ettiği ziyaretlerine Akyazı Devlet Hastanesi’nden başladı. Hastanedeki kadın çalışanlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, sağlık personeli kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı. Pandemi dönemindeki büyük emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına tüm ülke olarak teşekkür borçlu olduklarını ifade eden Soykan, korona virüs ile mücadelede paylarının büyük olduğunu dile söyledi. Başkan Bilal Soykan ve beraberindekiler sağlık çalışanlarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akyazı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Tıbbi Çiftçiler Kooperatifi’ni ziyaret ederek kadın çalışanlara çiçek hediye etti.

“Kadınlarımızın başaramayacağı bir şey olmadığını farkındayız”

Başkan Soykan, belediye olarak kadınların üretime katkılarını artıracak her çalışmanın içinde olacaklarını ifade ederek, “Karar Mürver projemiz de bunların başında geliyor. Kadınlarımızın başaramayacağı bir şey olmadığını farkındayız. Bu işin de altından kalkacağınıza inancımız tam. Bu proje tam olarak tamamlandığında Akyazı Kara Mürver üretiminin bir merkezi haline gelecek. Katma değeri yüksek olan bu ürünü işleyip satan bir kooperatifimiz olacak” dedi.

“Şehit ailelerini unutmadı”

Belediye Başkanı Bilal Soykan, program kapsamında son olarak da şehit ailelerini ziyaret ederek şehit annelerinin ve yakınlarının gününü kutladı. Başkan Soykan şehit ailesi ziyaretlerine 8 Mart 2003 tarihinde Ankara Mamak’ta şehit olan Muharebe Çavuş Haluk İnci’nin Türk Ormanköy Mahallesi’nde yaşayan ailesinden başladı. Şehit annesi Makbule İnci’yi ziyaret eden Başkan Soykan sonrasında ise 1994 senesinde Şırnak’ta şehit olan Cengiz Yılmaz’ın Topağaç Mahallesi’nde yaşayan annesi Sevdiye Yılmaz ve 1981 yılında Hatay’da şehit olan Jandarma Er Aydın Yamak’ın İnönü Mahallesi’nde yaşayan kardeşi Fatma Öksüz’ü ziyaret etti.

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