Başkan Soykan: “Bizim gayemiz Akyazı’mıza hizmetkar olabilmek”

Vatandaşlarla bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hemşerilerimizle bir arada olmak bize mutluluk veriyor. Bizim gayemiz Akyazı’mıza hizmetkar olabilmek; vatandaşlarımızla gönülden gönüle bağ kurabilmek” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Yağcılar Mahallesi’nde muhtar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Semih Gülşan ve ilçe yöneticileri ile birlikte Yağcılar Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Soykan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akyazı’nın 73 mahallesine de hizmet götürmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Soykan, “ Akyazı’nın sadece bugünü için değil geleceği için de çalışıyoruz” dedi.

İlçede önemli projelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Soykan, “İçerisinde bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi olan Akyazı Spor Kompeksi’nin yanı sıra ilçe terminali, SUBÜ fakülte binası inşaatı, mezbahane ve hayvan pazarı projesi gibi Akyazı’nın gelecek 30 yılına yönelik projelerimizi kısa süre içerisinde bitireceğiz. Bugüne kadar ilçe genelinde 180 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu sene başlanan beton yol çalışmaları ile birlikte toplamda 300 bin ton rakamına ulaşacağız. 6 mahallemizde doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Yağcılar ve diğer mahallelerimizdeki talepleri biliyoruz. Hem imar hem de doğalgaz konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bizim gayemiz Akyazı’mıza hizmetkar olabilmek; vatandaşlarımızla gönülden gönüle bağ kurabilmek” diye konuştu.