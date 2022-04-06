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Başkan Soykan: “Akyazı’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”

Akyazı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 3 yıllık çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hemşerilerimizden aldığımız destekle Akyazı’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA 06.04.2022, 12:21
Başkan Soykan: “Akyazı’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”

Akyazı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 3 yıllık çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hemşerilerimizden aldığımız destekle Akyazı’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 15 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste belediyenin 3 yıllık faaliyetleri içeren video gösterimi yapıldı. Seçimlerin üzerinden geçen 3 yılda Akyazı’ya önemli hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hemşerilerimizden aldığımız destekle durmadan ve yorulmadan ilçemize hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Denetim ve faaliyet raporlarının görüşüldüğü oturumun devamında meclise, Meclis Başkanvekili Abdurrahim Atmaca başkanlık yaparken denetim raporu hakkında bir sunum gerçekleştiren Denetim Komisyonu Başkanı Naci Çavdar, belediyenin gerçekleşen bütçesinde İller Bankası payının 2019 yılında yüzde 59.9 iken, 2021 yılında yüzde 37.7’ye düştüğünü ifade etti. Gündem maddelerinin görüşülmeye devam edildiği toplantıda encümen üyeliklerine Abdurrahim Atmaca ve Özgür Özmen seçilirken, imar komisyonuna Meryem Sağlam, Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Sait Beşir, Ahmet Çetin ve Mustafa Karahasan, Plan Bütçe Komisyonuna ise Naci Çavdar, Cem Tuncer, Ahmet Öztürk, Emrullah Kut ve Furkan Çakıroğlu seçildi.

Meclis toplantısında 2022 yılı yatırım programlarında yapım işi devam eden projelerin finansmanında kullanılmak üzere gerek İller Bankası gerekse özel ve devlet bankalarından en uygun vade ve faiz oranları ile uzun vadeli olmak üzere 20 milyon lira tutarında kredi kullanılması, İller Bankası’ndan gerektiği durumda teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yetki verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. Hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak için İl Sağlık Müdürlüğü’nden hibe araç alınması konusunda da Belediye Başkanı Bilal Soykan’a oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin bir diğer maddesinde ise 1/1000 ölçekli uygulama imar plan yapım çalışmaları devam eden Hasanbey, Yağcılar, Harunusta, Karaçalılık ve Alaağaç Mahalleleri ile doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yatırım programına alınacak olan tüm mahallelerde doğalgaz çalışmalarının yapılması ve tamamlanması için ‘yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya imar planı olmakla birlikte yollarının imar planına uygun açılmamış olması halinde bu bölgelere yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde deplase edilen kısmıyla tüm maliyetlerin belediye tarafından üstleneceğinin taahhüt edilmesi’ oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 13’üncü maddesinde ise Başkan Soykan’ın projeleri arasında yer alan Hayvan Satış Yeri ve Mezbaha projesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 14.03.2022 tarihinde onaylanan 1/ 5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Yeniorman Mahallesi 107 ada 68 parsel üzerindeki imar planı değişikliği İmar Komisyonuna havale edildi.

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