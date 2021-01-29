Başkan Kılıç, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleşen vatandaş ziyaretlerine sürdürüyor.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak gerçekleşen 65 yaş üstü vatandaşların ziyaret programına eşlik etti. Pandemi süreci kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Kılıç, vatandaşlar ile sohbet ederek kendilerine hediyelerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “İlçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyor, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız, niyetimiz Erenler’imize hizmet etmek, vatandaşlarımızın gönül rızasını kazanmak. Rabbim kıymetli büyüklerimize hayırlı ve bereketli ömür nasip eylesin. Bizleri dualarında eksik eylemesinler” dedi.