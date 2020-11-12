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Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı

ERENLER BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ KILIÇ, İLÇEDE KURULAN PAZAR ALANINI GEZEREK KORONA VİRÜS SALGINI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERE KATILDI.

SAKARYA 12.11.2020, 12:46
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Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçede kurulan pazar alanını gezerek korona virüs salgını kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler İlçesinde kurulan pazar alanını gezerek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine de eşlik etti. Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Zabıta ekiplerimiz İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor. Pazara giriş noktalarında maske denetimi yapılırken, dezenfektan hizmeti de veriliyor. Aynı zamanda pazarın iç kısımlarında da vatandaşlarımıza yoğun şekilde bir arada olmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar” dedi.
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