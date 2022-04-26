Başkan Kılıç: "Öğrencilerimiz çalışmaları yerinde görme fırsatı elde edecek"

Staj eğitimlerini almak için Sakarya’ya gelen Belçikalı öğrenci topluluğunu ağırlayan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Belçikalı öğrencilerimiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ile saha çalışmalarına eşlik ederek, çalışmaları yerinde görme fırsatı elde edecek" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ülkelerinde Sosyal Hizmetler Bölümünde eğitim gören Belçikalı öğrenci topluluğunu ve öğretmenlerini ağırladı. Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde staj eğitimlerini Sakarya’da gören öğrencilere Fevzi Kılıç, sosyal alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Abuç, Başkan Kılıç’a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

"Öğrencilerimiz çalışmaları inceleyecek, not alacak"

Ziyarette öğrencilere eşlik eden okul yetkilisi Gunnar Vergauwen, "İlgi ve alakalarından dolayı Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a teşekkür ediyorum. Proje çerçevesinde okulumuzun Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri ile Sakarya şehrine gelerek sosyal alanda gerçekleşen çalışmaları incelemek ve öğrencilerimizin staj eğitimlerini tamamlamasını istedik. Sakarya’da kalacağımız süre zarfında öğrencilerimiz çalışmaları inceleyecek, not alacak ve ülkemize döndükten sonra aktaracaktır" dedi.

“Öğrencilerimiz çalışmaları yerinde görme fırsatı elde edecek”

Ziyarette sosyal alanda gerçekleşen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise “Öncelikle kıymetli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ülkemize ve şehrimize gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz şehrimizde kaldığı günlerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ile saha çalışmalarına eşlik ederek, çalışmaları yerinde görme fırsatı elde edecek” diye konuştu.