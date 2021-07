Başkan Kılıç muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Her ne olursa olsun Erenler’de yaşayan her bir bireyin gönlünü kazanmayı kendine şiar edinmiş bir anlayışla siz muhtarlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemizin kalkınması için proje geliştirmeye ve bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçedeki muhtarları ağırladı. İlçede devam eden ve hayata geçirilecek çalışmaların konuşulduğu programa AK Parti İlçe Başkanı Erdal Köse ve Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ile Serkan Cerrahoğlu da katıldı. Programda ilk olarak konuşan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, “Erenler ilçemiz için hep birlikte çalışmaya, emek vermeye devam edeceğiz. 2019 Yerel Seçimlerinden bu yana ilçemizde güzel çalışmalara imza atıldı. Temennimiz, beklentimiz çalışmaların sürmesi. Sizlerin nezdinden Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Erdal Köse ise, “Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan dolayı duymuş olduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Genel anlamda ilçemize baktığımız zaman dört bir yanda çalışmaların sürdüğünü görüyoruz. Erenler’imize değer katan çalışmalara imza atmaya hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Hangi hizmet için yola çıkarsak çıkalım, önce milletimizin her bir ferdinin gönül rızasını nasıl kazanacağımızı düşünüyor ve ona göre hareket ediyoruz. Her ne olursa olsun Erenler’de yaşayan her bir bireyin gönlünü kazanmayı kendine şiar edinmiş bir anlayışla siz muhtarlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemizin kalkınması için proje geliştirmeye ve bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.