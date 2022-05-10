Başkan Kılıç: “İlçemizin cadde ve sokaklarını yenilemeye devam ediyoruz”

Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte cadde ve sokaklarımızda geçen yıl kaldığımız noktadan çalışmalarımıza başladık. İlçemizin cadde ve sokaklarını yenilemeye devam ediyoruz” dedi.

Erenler Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşması ile devam ederken, toplantı 7 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Gündem dışı konuşmaların ardından çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, ilçe genelinde hummalı şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Kılıç, “Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile cadde ve sokaklarımızda geçen yıl kaldığımız noktadan çalışmalarımıza başladık. İlçemizin cadde ve sokaklarını yenilemeye devam ediyoruz. İlçemize hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kılıç, “Merkez Mahallemizde başlayan asfalt çalışmalarımız devamında Tabakhane Mahallemizde devam etti. Bu çerçevede Merkez Mahallemizde 11, Tabakhane Mahallemizde 6 sokağımız baştan sona yenilendi. Akabinde Değirmen Caddesi ve Sarıcalar - Çaykışla bağlantı yolu asfalt ile yenilendi. Şehit İlhan Aras Caddemizde ise alt yapı çalışmaları devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının ardından inşallah üst yapı çalışmaları ile caddemiz estetik bir görünüme sahip olacak” diye konuştu.

İlçeye kazandırılan kapalı Pazar yerinin sebze ve meyve kısmının kurulması ile hizmete başlayacağını aktaran Başkan Kılıç, “Erenler’imizin son derece modern şekilde tasarlanan ilk Kapalı Pazar Yeri bu hafta Çarşamba Pazarı’nın sebze ve meyve kısmının kurulması ile hizmete başlıyor. Noter huzurunda gerçekleşen kura sonucunun ardından pazar esnafımız ile gerçekleşen görüşmelerin sonrasında pazar yerimiz esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetinde. Esnafımız ve vatandaşlarımız için hayırlı olsun inşallah” şeklinde konuştu. Başkan Kılıç’ın konuşmalarının ardından meclis toplantısı 7 maddenin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı.